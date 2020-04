In tempi di quarantena, in molti si devono adeguare. Dalle persone normali alle società, grandi o piccole che siano. Alcune possono cambiare il loro modo di funzionare, altre invece purtroppo non possono. Tra quelle che sono riuscite a cambiare qualcosa c’è Niantic, gli sviluppatori dietro Pokemon Go. Di recente hanno fatto passare alcune modifiche importanti, ma avevano tralasciato un particolare legato alle battaglie raid.

Con il nuovo aggiornamento, i giocatori potranno effettuare queste battaglie raid da remoto, quindi senza muoversi da casa. Questo permettere di combattere e catturare i pokemon più rari anche senza mettere a rischio se stessi o altri.

Per effettuare queste nuove battaglie c’è comunque bisogno di un raid pass i quale si trova nel negozio in-game. Il costo sarà di 100 pokecoin, ovvero 99 centesimi. In seguito potrebbero arrivare anche altri pacchetti contenenti più pass e ci saranno anche dei regali.

Pokemon Go, Niantic e il coronavirus

Niantic ha apportato grandi cambiamenti al gioco a causa della pandemia globale di cui siamo tutti tristemente protagonisti, in un modo o nell’altro. Tra i tanti cambiamenti c’è l’invito ai giocatori di non uscire, in un certo senso con alcune regole che vanno rispettate, e altre che invece sono dei premi; il bastone e la carota.

Un passo importante fatto nella direzione dei giocatori che fino ad ora potevano ottenere la migliore esperienza del gioco con mezzi non esattamente accettati da Niantic. Con tutto questo sarà possibile divertirsi a un gioco fatto per uscire da casa e muoversi, anche se non si può più fare con sicurezza.