Attivare una passa a WindTre potrebbe essere la scelta migliore da fare nel periodo storico che stiamo attualmente attraversando, tantissimi utenti si sono ritrovati con la possibilità di richiedere una splendida promozione dai grandi contenuti al giusto prezzo finale di vendita.

Come accade sempre per le migliori occasioni del periodo, anche in questo caso il nuovo cliente dovrà necessariamente provenire da un determinato operatore telefonico. Esistono due versioni della stessa identica campagna promozionale, ciò che condividono è il bundle di contenuti, nello specifico parliamo di 50 giga da utilizzare sotto rete telefonica 4.5G, affiancati da illimitati minuti verso ogni numero in Italia, per finire poi sui 200 SMS da spedire a chiunque si desideri.

L’accesso alla promozione è possibile sia in tutti i punti vendita sul territorio, che direttamente sul sito ufficiale dell’operatore stesso. Coloro che sceglieranno, o potranno, attivarla, dovranno pagare 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile, ma non dovranno sottostare ad alcun vincolo contrattuale di durata.

Passa a WindTre: ecco le migliori offerte del periodo

L’accesso è riservato in versione operator attack, ciò sta a significare che la portabilità è strettamente obbligatoria, ma sopratutto che la potranno richiedere solamente utenti che rispetteranno precisi requisiti.

La più intrigante è la Go 50 Top+, una promozione attualmente in vendita a 5,99 euro al mese, attivabile da coloro che si ritrovano in uscita da un operatore virtuale, ma senza includere Kena Mobile, PosteMobile, ho.Mobile e Fastweb Mobile.

Per questi, in aggiunta ai clienti di Iliad, corre in aiuto la Go 50 Fire+, esattamente la stessa offerta ma con un prezzo finale di 6,99 euro.