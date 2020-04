Una delle più grandi piattaforme di streaming, Netflix, ospita una vastissima scelta di film di qualsiasi genere, cartoni animati per i più piccoli (e non), e serie tv. Fortunatamente di quest’ultima categoria, ne è particolarmente fornita. Vi sono serie televisive leggere come “The good place”, “Sex Education”, “Chiamatemi Anna”, “Everything Sucks!”, “I Am Not Okay With This”, “Locke & Key” e “Skam Italia”. Ma anche serie più crude come “La Casa di Carta”, “Fauda”, “Sabrina”, “After Life” e “Il detenuto”. Tra queste vi sono anche “Lucifer”, “Vis a Vis” e “The Witcher”.

Netflix: quando arriveranno le nuove stagioni di Lucifer, Vis a Vis e The Witcher

Partendo da Lucifer, possiamo innanzitutto dirvi che molto probabilmente verranno lanciati i primi episodi in quanto già precedentemente girati. Mentre per la seconda parte della serie tv siamo costretti ad attendere per via del Covid-19. Cosa accadrà in questi episodi?

Alcune indiscrezioni sono state lanciate dallo stesso Lesley Ann-Brandt. Egli ha affermato: “Mazikeen ha il cuore spezzato e proprio per questo motivo in queste puntate è molto più concentrata sul suo lavoro. La vediamo molto insieme a Chloe, perché le loro storie sono una il riflesso dell’altra. Stanno imparando molto confrontandosi come fanno le vere amiche. Eve torna e c’è un po’ di dramma.” Sul personaggio di Lucifero ha invece dichiarato: “Loro saranno sempre legati. Ne hanno passate tante e c’è una scena particolare divertente e straziante allo stesso tempo, ma esilarante per i fan che aspirano a vedere Maze e Lucifer come le versioni giovani di loro stessi”.

Parlando di serie tv dall’elevato successo vediamo Vis a Vis. Questa, dopo la quarta stagione uscita il 25 dicembre del 2019, purtroppo non avrà un continuo per un motivo ben preciso. Fox Espana ha dichiarato: “La serie doveva concludersi in base alla storia che raccontava. La quarta stagione di Vis A Vis mantiene un altissimo livello di azione, che porta a COTAS di tale intensità che mai avremo pensato di poter far raggiungere alla serie e ai suoi personaggi. Per questo, crediamo sia il momento giusto per darle il finale che merita e che soddisfa il pubblico. […] Non possiamo permetterci che Vis A Vis cada nella routine e nella ripetizione.”

Per finire in bellezza, vediamo la serie basata sulla Saga di Geralt di Rivia che arriverà non prima della primavera del 2021 ma ha in serbo per noi una trama ancor più intensa. La stessa sceneggiatrice (Schmidt Hissrich) ha assicurato: “Tutte le relazioni che abbiamo costruito nella prima stagione, inizieranno effettivamente a concretizzarsi nella seconda”.

Staremo a vedere!