Netflix non fa che produrre interessanti serie tv in grado di catturare l’attenzione di un pubblico molto variegato. A questo proposito, tra le serie più apprezzate e probabilmente più attese del momento, spiccano tre un particolare. Siamo parlando di stranger things, You e Tredici, tra serie televisive molto diverse tra loro e delle guai il pubblico attende con ansia nuovi episodi. Alcuni sono già in arrivo mentre di altri non si sa ancora molto. Ecco tutte le novità.

Tredici, You, Stranger Things: ecco tutte le novità sui prossimi episodi

Per quanto riguarda Tredici, si tratta di un teen drama che racconta tutti i fatti che hanno condotto una giovane ragazza al suicidio. Dopo la prima stagione che ha riscosso un immenso successo, di Tredici sono state fatte anche la stagione 2 e la 3, uscita ad agosto del 2019 su Netflix. È stata confermata anche la quarta stagione, sebbene non sia stato specificato il momento in cui verrà resa disponibile sulla piattaforma streaming. Le previsioni erano naturalmente, per l’estate o per l’autunno del 2020, ma chissà se con emergenza le cose rimangano tali.

You, e invece una serie di genere thriller psicologico, tratta dall’omonimo romanzo. La serie e al momento di due stagioni, di cui l’ultima è uscita nel dicembre 2019. Tuttavia, una terza stagione è già stata confermata e la produzione è stata persino avviata. Esattamente come per Tredici, non sappiamo quanto questa emergenza Covid-19 abbia causato il rallentamento della serie la cui terza stagione e comunque prevista non prima del 2021.

Per quanto riguarda invece Stranger Things, possiamo dirvi con certezza che la quarantena ha ufficialmente influito sul rallentamento che subirà. Infatti, le riprese erano cominciate proprio all’inizio di marzo e sono state sospese poco dopo per evitare la diffusione del virus. Poiché non si sa ancora quando sarà fattibile riprenderle, è impossibile al momento stabilire quando potremmo vedere la quarta stagione di questa amatissima serie.