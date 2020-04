Le varie piattaforme di streaming online come Netflix, Disney Plus e Prime Video sembrano essere le più gettonate soprattutto perché permettono un’ampia piattaforma di streaming online. Ci sono, infatti, tantissime serie televisive che vale la pena guardare. Ecco quali sono.

Disney Plus, Prime Video e Netflix: ecco quali sono le serie televisive da guardare assolutamente

In questa quarantena il tempo non manca e per passarlo è possibile usufruire del servizio delle piattaforme per iniziare una delle tante serie televisive dalla trama avvincente. Ad esempio, nella piattaforma di streaming online Netflix una serie televisiva da non perdere è Suburra. Una fiction italiana ispirata all’omonimo film che racconta le vicende criminali di Roma in cui sono coinvolti le forze dell’ordine, lo Stato e la Chiesa.

Su Prime Video, invece, sembra essere molto gettonata una vecchia serie trasmessa diversi anni fa da Fox: Desperate Housewives – I segreti di Wisteria Lane. La serie televisiva statunitense racconta le vicende misteriose di quattro casalinghe che sconvolgono la loro tranquillità nella loro periferia borghese. Molto gettonata è anche Rocco Schiavone, una serie televisiva italiana che racconta le vicende di un poliziotto borderline dal carattere piuttosto burbero trasferito ad Aosta da Roma per motivi disciplinari. Sono disponibili tutte e tre le stagioni composta da un totale di quattordici episodi.

Una serie televisiva assolutamente da non perdere su Disney Plus è The Mandalorian, una live action ambientata nello stesso Universo di Guerre Stellari. Il protagonista della serie è un cacciatore solitario di taglie mandaloriano e opera oltre i confini della Nuova Repubblica.