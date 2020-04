La quarantena domiciliare è diventata noiosa ed insopportabile? Perché non ti concedi qualche momento di spensierato divertimento giocando a Monopoly Plus? Grazie ad Ubisoft, infatti, il titolo può essere eseguito gratuitamente, per una settimana, attraverso il client dell’azienda: Uplay.

Monopoly Plus è la versione videoludica ed animata del celebre gioco da tavolo, con ben tre diversi quanto coloratissimi tabelloni in 3D. Ogni città è animata da una serie di simpatici aiutanti, e man mano che si progredirà nel gioco e si investirà nei quartieri, ciascuno dotato di una personalità unica, queste si evolveranno e cresceranno di conseguenza.

Monopoly Plus è gratis fino al prossimo 27 Aprile

Come anticipato, per eseguire il gioco sarà necessario scaricare ed avviare il client Ubisoft, ovvero Uplay. Qui, Monopoly Plus potrà essere giocato gratuitamente fino al prossimo 27 Aprile. Al termine della promozione, il gioco tornerà nuovamente a pagamento e sarà necessario acquistarlo per poter effettuare delle nuove partite.

La scelta di rendere Monopoly Plus gratuito per un periodo di tempo limitato rientra nell’iniziativa lanciata da Ubisoft per offrire supporto alle persone costrette a restare a casa a causa della crisi sanitaria in corso. Oltre a Monopoly Plus, l’azienda ha scelto di offrire altre promozioni. Tra queste: