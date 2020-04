La quarta stagione della serie è approdata su Netflix da poco più di due settimane e già milioni di fan si chiedono quando arriverà la prossima. In molti la guardano in bingewatching facendo una maratona a qualche ora dall’uscita, alcuni più assennati – e meno famelici – la dilazionano maggiormente nel tempo (salvo poi cadere vittima degli spoiler sui social o dai propri amici): in qualsiasi modo preferiate vederla, dopo l’ultima puntata non vedrete l’ora che inizi la quinta stagione.

Sul suo arrivo non ci sono dubbi: La Casa di Carta riconferma per il quarto anno consecutivo un successo di pubblico stellare. Chi lo ama, chi lo disprezza, ma non si può certo negare che rappresenti un vero e proprio “caso” nell’ambito delle serie TV degli ultimi anni e che abbia portato una ventata d’aria fresca in un ambiente che iniziava a diventare stantio.

Per questa ragione, Netflix non ha esitato un attimo a dare l’ok per la nuova stagione, di fatto andando a rasserenare tutti i fan testimoni degli eventi della quarta parte e della sua conclusione.

La Casa di Carta 5 e 6: ecco cosa non sapevate sulle prossime stagioni

Benché la produzione delle nuove stagioni sia rimasta per diversi mesi avvolta nella nebbia – dopo alcune indiscrezioni trapelate dai media spagnoli – tutti i dubbi si sono diradati dopo la conferma dello showrunner Álex Pina.

Le riprese sarebbero dovute iniziare in primavera, presumibilmente proprio in questo mese, ma in realtà l’emergenza Coronavirus sta facendo tardare la produzione dal ritorno sul set, e non si è ben certi per quanto tempo si resterà forzatamente fermi.

Se le riprese dovessero riprendere a breve, e considerando l’abitudine del colosso dello streaming di distanziare l’uscita della nuova stagione di almeno un anno, si potrebbe ipotizzare l’arrivo su Netflix per l’estate 2021. Laddove la stagione dovesse mantenere il seguito delle precedenti, sarà possibile rinnovarla anche per la sesta parte.