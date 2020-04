Apple ha presentato da poco il successore dell’originale iPhone economico, il cui prezzo difficilmente risulta accostabile a tale aggettivo. In ogni caso, apparentemente quest’ultimo non sarà solo sul mercato in quanto era previsto l’arrivo di un modello fratello più grande, un po’ come tutti gli smartphone in commercio. Si tratta dell’iPhone SE Plus il quale però è stato posticipato a causa dei problemi legati alla pandemia globale.

Secondo gli analisti, questo modello in particolare sarebbe dovuto arrivare nella prima metà del 2021, l o stesso periodo del modello base. Questo non sembra più possibile e il posticipo degli iPhone 12 causerà uno slittamento generale. Adesso si parla di un arrivo possibile per la fine del 2021 o addirittura l’inizio del 2020.

Apple: iPhone SE Plus

SU questo dispositivo non si sa molto, se non piccoli dettagli. Il display dovrebbe essere tra i 5,5 e i 6,1 pollici, un upgrade notevole rispetto al modello base. Quest’ultimo è praticamente identico a livello di design con l’iPhone 8 mentre quello Plus assomiglierà di più all’iPhone 11 e 11 Pro. Detto questo, manterrà delle funzioni meno all’avanguardia quindi niente Face ID, ma si di nuovo al Touch ID.

Per il processore alla base ci si aspetta sempre un A13 Bionic piuttosto che quello di prossima di generazione. Il punto interrogativo più grande rimane il prezzo visto che i 399 dollari negli Stati Uniti dell’iPhone SE sono diventati ben altro in Europa. Anche l’iPhone Se Plus subirà un aumento notevole e quindi risulta difficile collegare il dispositivo in una fascia di prezzo sensata. Non reste che aspettare, anche se troppo tempo.