Iliad è dalla parte degli utenti cui viene in contro con l’obiettivo di garantire sempre la massima soddisfazione. Lo abbiano già visto e stiamo continuando a vederlo in quello che si sta configurando come un biennio di alto interesse verso l’operatore. Ogni giorno cambia la realtà nel mondo della telefona mobile rappresentando la spina nel fianco di coloro che lucrano alle nostre spalle.

Tantissimi utenti sono felici di aver scelto Iliad (tasso di soddisfazione in Italia: 98%). Questo avviene per via delle offerte che perdurano nel tempo mantenendo lo stesso prezzo. Si pensi alla famosa “Giga 50” che con i suoi contenuti illimitati per chiamate ed SMS ed i 50 Giga su rete 4G Plus ed hotspot si concede a soli 7,99 euro al mese tutto incluso.

Oltre questo ci sono da considerare alcune novità importanti che riguardano la connessione Internet e che si aggiungono alle promo misteriose che sono ora attive all’interno del sito ufficiale.

Iliad: utenti accontentati con le due offerte migliori ed un aumento dei Giga per la propria offerta

Chi pensa di adottare la politica “Passa ad Iliad” valuta pro e contro del gestore a partire dai prezzi e dai contenuti delle promozioni. Pare non vi siano argomentazioni avverse alla scelta di avere un nuovo numero con l’operatore oppure una portabilità. La precedente offerta menzionata rappresenta il top delle tariffe ma non è l’unica ad essere protagonista.

Per quanto riguarda l’opzione base c’è la Solo Voce che al costo di 4,99 euro al mese sostituisce il costoso telefono di casa includendo chiamate ed SMS senza fine. Mancano i Giga che si possono ottenere al miglior prezzo con l’entry-level delle tariffe Internet Include ovvero la Giga 40. Questa costa 6,99 euro al mese e replica in tutto e per tutto l’ultima Giga 50 con la differenza di un bundle da 40 Giga anziché 50 Giga.

Inoltre si parla anche di una inattesa e piacevole novità per il roaming che eleva il limite del traffico spendibile Gratis in Europa a ben 4 GB mantenendo inalterato il prezzo e l’utilizzo dei servizi gratuiti per segreteria telefonica, Chi è by Iliad e chiamate all’estero.