L’operatore virtuale di Vodafone, ho Mobile, ha lanciato una nuova promozione dedicata ai clienti intenzionati a ottenere soltanto Giga di traffico dati. Il low cost ha aggiunto cos’ una nuova opzione alle quattro già previste, ma in questo caso non stabilisce alcuna condizione per poter procedere con l’attivazione. Dunque, tutti gli utenti interessati potranno richiedere la nuova SIM ho Mobile e ottenere la promozione del gestore.

ho Mobile lancia una nuova promozione: ecco come attivarla!

I nuovi clienti ho Mobile interessati all’attivazione della nuova promozione hanno la possibilità di richiederla tramite il sito ufficiale o recandosi in uno dei punti vendita del gestore. Al momento dell’acquisto, il gestore richiede una spesa iniziale di 22,99 euro, che comprende:

la nuova SIM, il cui costo ammonta a 0,99 euro.

l’attivazione, dal costo di 9,99 euro.

la prima ricarica, pari a 13,99 euro, di cui 12,99 euro saranno utilizzati per il rinnovo della promozione.

L’offerta prevede una spesa di rinnovo di soli 12,99 euro e permette di ricevere ogni mese ben 100 GB di traffico dati in 4G Basic. Non sono previste ulteriori spese, infatti ogni servizio e numero a pagamento è automaticamente bloccato da ho Mobile. Inoltre, non è previsto alcun vincolo da rispettare, quindi la disattivazione della tariffa potrà avvenire in qualunque momento.

Nel caso in cui si desideri inviare SMS o effettuare chiamate, però, sarà prevista una spesa di:

0,29 euro per ogni SMS inviato.

0,19 euro al minuto in caso delle chiamate.

Si ricorda che la promozione sarà disponibile soltanto fino al 15 maggio, ma non è da escludere un’eventuale proroga da parte del gestore.