Tutto questo sentir parlare di monitoraggio ci mette i brividi? Abbiamo intenzione di mantenere la nostra posizione privata? Bene, iniziamo a prendere alcuni accorgimenti! Iniziamo con dallo smartphone, che probabilmente ci segue ovunque andiamo.

Su iOS, apriamo le impostazioni e tocchiamo Privacy. Subito dopo, facciamo accesso a Servizi di localizzazione. Tappiamo Condividi la mia posizione, quindi spostiamo l’interruttore in modo che scorra su disattivato. Se vogliamo nascondere la nostra posizione ad ogni applicazione presente sul telefono, possiamo disattivarla completamente tornando alla schermata precedente e toccando l’interruttore accanto a Servizi di localizzazione in modo che anche questa scorra a sinistra. Un’altra opzione, meno drammatica, è bloccare la nostra posizione ad app specifiche, cosa che possiamo fare scorrendo l’elenco delle app e modificando i permessi di ognuna.

Su Android, apriamo Impostazioni e cerchiamo posizione utilizzando la casella di ricerca nella parte superiore del display. Tocchiamo servizi di localizzazione e, per disabilitare del tutto il tracciamento, tappiamo l’interruttore accanto a Posizione. In alternativa, tocchiamo Autorizzazioni a livello di app e utilizziamo gli interruttori accanto a ciascuna applicazione per abilitare o disabilitare selettivamente il tracciamento.

Google Maps: come cancellare la cronologia delle posizioni

Considera anche che alcuni dati sulla posizione di Android vengono caricati sui server di Google. Se desideriamo eliminarlo, andiamo sulla pagina per cancellare le posizioni e facciamo clic su Elimina cronologia delle posizioni.

Sui dispositivi Windows, apriamo Impostazioni facendo clic sull’icona a forma di ingranaggio nel menu Start, quindi su Privacy. Facciamo clic su Posizione nella barra laterale, quindi spostiamo l’interruttore. In alternativa, come con iOS e Android, scorriamo verso il basso il riquadro principale e, dai controlli per le singole app, facciamo clic sugli interruttori accanto a ciascuno per abilitare o bloccare il rilevamento della posizione.