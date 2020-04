Ha rivoluzionato il mondo dei giochi: lanciato nel 2017, Fortnite è un videogioco della società Epic Games che ha riscosso particolare successo tra i più giovani.

Ha due modalità di gioco: “Fortnite Battle Royale”, un gioco gratuito in cui fino a cento giocatori combattono su un’isola cercando di essere l’ultima persona in vita; e ‘Fortnite: Save the World’, un gioco cooperativo per un massimo di quattro giocatori che consiste nella lotta contro creature come zombi, usando oggetti e fortificazioni.

Quest’ultimo è disponibile solo per Windows , macOS , PlayStation 4 e Xbox One , mentre ‘Fortnite Battle Royale’ è stato rilasciato anche per Nintendo Switch e dispositivi mobili iOS e Android. Tuttavia, al suo lancio quasi due anni fa su queste piattaforme, la versione Android non ha raggiunto il Google Play Store.

Fortnite: ora lo puoi scaricare anche dal Play Store

Queste erano alcune “discrepanze” con le norme di Google relative alla pubblicazione di applicazioni nel suo negozio. Pertanto, Epic Games ha distribuito il suo gioco di punta in modo indipendente durante questo periodo: attraverso l’installazione del suo APK o dai negozi di applicazioni Samsung o Huawei.