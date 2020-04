In questo periodo in cui siamo tutti in quarantena, come ben sappiamo molte aziende hanno contribuito in ogni modo possibile nel rendere più facile a tutti i cittadini questa fase di stasi in cui tutto è fermo. Enel Energia, esattamente come molte aziende prima di essa hanno proposto interessanti offerte per favorire il modo di passare il tempo, la possibilità di vedere o sentire i propri cari e altro, ha deciso di fare la sua parte. Per questa ragione ha messo a disposizione una serie di offerte e agevolazioni evidenti che vorranno aderire. Vi spieghiamo tutto quello che c’è da sapere.

Enel, ecco quali sono le agevolazioni che ha proposto l’azienda

La pagina web di Enel, propone una serie di agevolazioni di cui vi parleremo a seguire. È normale e non potendo uscire di casa, abbiamo indubbiamente tutti quanti consumato molta più energia rispetto al solito. Più luci accese, più televisori accesi, più forni accesi, più stereo e così via. Tanto per cominciare il tentativo di Enel è stato quello di facilitare le operazioni online in modo da non dover costringere gli utenti a uscire di casa per pagare le bollette. Oltre a questo però, Enel sta promuovendo anche il programma fedeltà enelpremia WOW! ed altre soluzioni:

Attivando l’addebito diretto e la bolletta web gratuitamente, si ottengono fino a 10 euro di bonus . Inoltre questo comporta l’avere una ragione in meno per uscire da casa e rimanere quindi, più sicuri.

gratuitamente, si ottengono fino a . Inoltre questo comporta l’avere una ragione in meno per uscire da casa e rimanere quindi, più sicuri. Per coloro che sono già clienti, che sia per la luce che sia per il gas, Enel regala i primi tre mesi di canone con fibra di Melita . Questa offerta comporta un risparmio di circa 81 euro ed è valida fino al 30 aprile.

. Questa offerta comporta un risparmio di circa 81 euro ed è valida fino al 30 aprile. Fino al 30 aprile, sarà anche possibile aumentare la potenza del proprio contatore senza gli oneri commerciali solitamente previsti.

senza gli oneri commerciali solitamente previsti. Per tutti i clienti che sono destinatari del bonus elettrico e del bonus gas di aprile, è previsto un altro extra bonus di 20 euro sulla prossima bolletta.

Inoltre, per i clienti enelpremia WOW! sono previsti dei coupon speciali che danno accesso al 70% di sconto su una serie di riviste online e corsi di vario genere, abbonamenti gratuiti a quotidiani e riviste digitali, sconti per l’acquisto di giocattoli o accessori per la casa e film gratuiti. Per avere informazioni più specifiche potete cliccare a questo link.