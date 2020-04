L’avanzamento della tecnologia permette oggi di usufruire di innumerevoli servizi come ad esempio il nuovo standard di digitale terrestre, il DVB T2. Un nuovo avanzamento per la tecnologia possibile grazie all’introduzione della connessione 5G che ha permesso di sviluppare un aggiornamento del digitale terrestre.

Tutti gli italiani possono finalmente godere di una qualità nettamente migliorata e guardare dei nuovi canali grazie a questo nuovo passaggio chiamato DVB T2. Purtroppo, però, non tutti vogliono passare a questo nuovo passaggio perché richiede dei televisori con dei requisiti ben specifici come il codec hevc, lo standard di compressione video introdotto nell’anno 2013. Sfortunatamente, tutte le televisioni acquistate prima di quell’anno non possono essere aggiornate e i consumatori devono adattarsi acquistando una nuova televisione.

Secondo quanto annunciato, il DVB T2 sarà uno standard obbligatorio per tutti e sarà introdotto in maniera graduale in tutte le zone d’Italia. I televisori che non saranno dotate del codec hevc diventeranno obsolete all’arrivo del nuovo standard di digitale terrestre.

Ecco come scoprire l’idoneità al DVB T2 della propria televisiva

Per scoprire l’idoneità della propria televisione, i consumatori possono effettuare una rapida ricerca in rete digitando il nome del modello e scoprendo tutte le caratteristiche. Fra le tante dovrà spiccare la voce codec hevc.

In alternativa, gli utenti possono effettuare dal menu della propria televisione una risintonizzazione dei canali e appena terminata cercare il canale 100 o 200. Il televisore è idoneo se i canali ricercati si vedono correttamente.

Per coloro che dovranno acquistare un nuovo dispositivo possono affidarsi al bonus di 50,00 Euro che lo Stato Italiano offre per agevolare il cambio generazionale. Per maggiori informazioni ecco il link.