Fino al prossimo 30 aprile 2020 tutti i clienti Fastweb iscritti a LiveFast, potranno partecipare al concorso dell’operatore per poter vincere uno dei 30 Amazon Echo Show 5 in palio.

Il concorso del mese di dreamFast, è totalmente gratuito e dedicato a tutti i clienti dell’operatore, in modalità instant-win. Vi ricordo che l’iniziativa è inserita nel programma di fidelizzazione gratuito LiveFast.

Fastweb: fino al 30 aprile per vincere un Amazon Echo Show

Tutti i clienti che volessero tentare la fortuna potranno recarsi in un qualsiasi momento alla pagina del sito ufficiale dedicata al programma LiveFast, oppure direttamente dall’Applicazione MyFastweb. Il concorso richiede la compilazione di un form dedicato, inserendo l’indirizzo e-mail ed il numero di telefono e accettando il regolamento.

Come anticipato precedentemente, si tratta di un concorso instant-win e quindi il cliente potrà partecipare cliccando sul bottone presente sulla schermata e scoprire immediatamente l’esito della giocata gratuita. Più precisamente sono previsti dei limiti alla partecipazione giornaliera in base al cluster di appartenenza.

I clienti che hanno un contratto da meno di 1 anno, hanno un tentativo al giorno, i clienti che hanno un contratto da oltre 1 anno, hanno due tentativi al giorno e così via. Infine, i clienti che hanno un contratto da oltre 10 anni con l’operatore potranno tentare fino a 10 volte al giorno. In caso di vincita, Fastweb invierà in automatico ai vincitori una mail all’indirizzo precedentemente indicato, con tutti i dettagli e le indicazioni per l’accettazione del premio. Tentar non nuoce!. Vi ricordo che al momento l’operatore sta proponendo delle offerte molto interessanti per moltissimi utenti.