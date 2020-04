Comet riesce a recuperare il terreno perso a favore delle dirette concorrenti del mercato, riuscendo nel contempo a lanciare una campagna promozionale a reti unificate tramite la quale il consumatore potrà raggiungere l’acquisto di tutto ciò che desidera, senza doversi muovere da casa propria.

Il volantino attualmente attivo può essere sfruttato direttamente dal sito ufficiale dell’azienda, senza differenze di regione in regione o localizzazioni particolari. Le spedizioni sono nella maggior parte dei casi completamente gratuite, da ricordare comunque che per richiederle sarà necessario spendere almeno 49 euro.

Volantino Comet: tanti sconti ed offerte per tutti

La migliore offerta dell’intero volantino Comet è sicuramente rappresentata dallo Xiaomi Redmi Note 8 Pro, un device in grado di garantire prestazioni complessivamente superiori alle più rosee aspettative, se considerato comunque il suo prezzo finale di vendita di soli 269 euro.

Sempre sulla stessa lunghezza d’onda, ma con una richiesta di 499 euro, ecco comparire lo Xiaomi Mi Note 10. I suoi punti di forza, affiancati da un’estetica veramente accattivante, sono rappresentati dalle 5 fotocamere posteriori, create appositamente per soddisfare i sempre più esigenti utenti alla ricerca del camera-phone perfetto.

Il volantino Comet ovviamente non si limita ai soli suddetti modelli, ma riesce ugualmente a spaziare tra le tantissime proposte afferenti anche a categorie merceologiche completamente differenti. Per scoprire nel dettaglio una campagna creata appositamente per far parlare di sè, non vi resta che aprire il link inserito, ricordando ad ogni modo le limitazioni in termini di acquisti online.