Truffatori all’attacco anche in questo periodo di quarantena in cui la situazione non è affatto facile, e questa volta hanno ingannato e raggirato le vittime facendo credere l’esistenza di un rimborso totale del Canone Rai. Moltissimi sono cascati in questo subdolo tranello perché gli hacker sono riusciti ad inviare degli avvisi sotto il falso nome della nota società radiotelevisiva.

Rai e rimborso Canone: è tutto falso, è l’ennesima truffa per ingannare i consumatori

Moltissimi consumatori sono rimaste truffate perché hanno creduto reale la questione del rimborso perché hanno ricevuto una mail direttamente dalla Rai, o almeno così hanno fatto credere gli hacker. Hanno utilizzato appositamente la denominazione e il logo della Rai perché si tratta di un ente affidabile e conosciuto.

Si tratta sempre di email di phishing perché con questa comunicazione gli hacker cercano di impadronirsi delle informazioni delle loro vittime e accedere al loro conto corrente. In particolare, gli utenti sono avvisati dell’esistenza di questo rimborso e di come riceverlo direttamente sul conto corrente.

La mail contiene anche un link sottostante che indirizza i consumatori ad una pagina web apposita per compilare il modulo opportuno per richiedere tale rimborso. Proprio con questo passaggio, gli hacker, riescono non solo ad impadronirsi di tutte le informazioni delle vittime, ma anche del loro iban inserito per ricevere il rimborso del Canone Rai.

Al giorno d’oggi, purtroppo, gli hacker hanno a disposizione delle attrezzature all’avanguardia che permettono di creare pagine web molto simili a quelle fornite dalle note società. In questo caso, infatti, le vittime condividono le proprie informazioni con i truffatori invece di inoltrare la richiesta per il rimborso.