Quando si parla di mobilità del futuro non si può certo non pensare all’auto elettrica, dotata del motore che nell’immaginario comune – come anche nelle previsioni degli esperti – andrà di fatto a trainare il progresso tecnologico in questo campo.

Il mercato dei trasporti su strada sarà quindi sicuramente improntato all’elettrico nel futuro, anche se non sappiamo di fatto quanto sia vicina la prospettiva di una prevalenza dell’elettrico su altre forme di alimentazioni fossili (come benzina e diesel).

Nel concreto, però, sussistono alcune importanti limitazioni nell’impiego di un veicolo come l’auto elettrica. Questo implica che vi siano ancora degli aspetti da migliorare per rendere questo mezzo quanto più fruibile e comodo per gli utenti, che solo in questo caso andrebbero a preferirlo ad altre soluzioni. Per non parlare poi del problema dei costi, che rendono ancora difficilmente accessibile questa categoria di vetture.

Ma dalla Cina arriva una buona notizia: l’invenzione delle batterie sostituibili infatti potrebbe condurre alla risoluzione di alcune problematiche comuni legate all’impiego dei veicoli elettrici.

Batterie sostituibili: il futuro è alle porte

L’invenzione di queste batterie andrebbe a sciogliere alcuni nodi tuttora presenti nella trasformazione della micromobilità – quella appunto legata a veicoli di piccola taglia – dall’essere prevalentemente a trazione fossile a divenire a trazione elettrica.

Nello specifico, si andrebbero anzitutto a snellire i processi di ricarica, che altrimenti sarebbero lunghi e richiederebbero diverse ore di stand-by del veicolo prima della ripartenza col pieno. In questa maniera, invece, le batterie potrebbero essere sostituite direttamente presso stazioni di sosta – anche gli stessi benzinai potrebbero essere autorizzati all’operazione – per ripartire nell’immediato e senza alcun problema.

In aggiunta, si potrebbe ridurre il costo delle auto elettriche vendendo le batterie a parte, oppure congegnando un sistema di nolo a lungo termine con specifici piani adatti alle esigenze di ciascun utente.