Nuovi tentativi di phishing attaccano gli utenti al fine di ottenere i loro dati sensibili e il loro denaro. La truffa arriva soprattutto via email ma in molte occasioni i cyber-criminali hanno sfruttato anche gli SMS, così da colpire le vittime direttamente sui loro smartphone. Uno degli ultimi casi è stato segnalato dalla Polizia Postale sul suo sito ufficiale http://www.commissariatodips.it. Si tratta di una nuova email phishing che comunica il blocco improvviso dell’account Amazon.

Polizia Postale: segnalata una nuova email che comunica il blocco dell’account Amazon!

L’ultima email phishing segnalata dalla Polizia Postale si presenta ai danni dei clienti Amazon comunicando che il loro account è stato bloccato. Il messaggio prosegue esortando i clienti a cliccare su un link presente nell’email per poter rimediare all’accaduto e, quindi, avere la possibilità di utilizzare il proprio profilo. Come sempre, il link suggerito costituisce il solito URL di accesso rapido alla pagina clone creata appositamente dai cyber-criminali per “pescare” tutte le informazioni che verranno fornite dagli utenti. Tra le informazioni richieste, infatti, molto spesso vi sono credenziali che permettono di raggiungere i dati utilizzati per sostenere i pagamenti. Non appena sarà eseguito il passaggio suggerito dai malfattori, infatti, la vittima colpita vedrà i suoi risparmi del tutto prosciugati.

La Polizia Postale, quindi, raccomanda di verificare l’affidabilità dei messaggi ricevuti e delle comunicazioni che circolano online prima di inserire dati sensibili. E’ molto importante evitare di utilizzare link di accesso rapido che rimandano a pagine di login. Queste ultime sono spesso graficamente identiche a quelle ufficiali e potrebbero facilmente trarre in inganno ma è bene non fidarsi ed effettuare l’accesso autonomamente.