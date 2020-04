In Italia, il marchio WindTre rappresenta una realtà da più di un mese. La nuova compagnia telefonia trae la sua origine dalla fusione di due marchi come Wind e 3 Italia. Il gestore, già da queste prime settimane, è in vantaggio su TIM o Vodafone grazie a quella che è stata ribattezzata la rete più estesa della nazione. .

WindTre, il progetto per il 5G si realizza nel mese di Luglio

L’obiettivo a medio e lungo termine di WindTre è competere con TIM, Vodafone ed anche con Iliad, la compagnia francese sempre sulla cresta dell’onda grazie alla disponibilità di importanti ricaricabili low cost.

Nel corso dei prossimi mesi WindTre non si presenterà al pubblico esclusivamente con una serie di promozioni low cost, ma cercherà di essere all’avanguardia anche nel campo dei servizi. La sorpresa più importante, in questo senso, è quella che riguarda il 5G.

Gli sviluppatori ed i dirigenti dell’operatore hanno sottolineato a più riprese come la disponibilità delle linee internet di nuova generazione sarà la priorità per i mesi a venire. In base alle attuali direttive, il 5G di WindTre dovrebbe arrivare sugli smartphone degli italiani entro il prossimo mese di luglio. Solo alcune città però saranno raggiunte inizialmente dal 5G. Per una copertura più che parziale del territorio infatti sarà necessario attendere primo semestre del 2021.

Il lancio del 5G in casa WindTre coincide con ulteriori novità. Come già previsto da TIM e Vodafone, le linee internet di ultima generazione saranno accompagnate da promozioni commerciali inedite. Nel corso delle prossime settimane, infatti, WindTre presenterà le sue prime offerte 5G Ready.