In questo bizzarro 2020 in cui tutto il mondo è stato costretto a fermarsi e rimanere a casa per evitare il contagio del virus Covid-19, detto comunemente Coronavirus, ciascuna azienda ha contribuito a modo proprio e come ha potuto. Molte aziende di smartphone e di tecnologia mobile come Samsung, Huawei, OnePlus e molti altri hanno ad esempio fornito tecnologia sanitaria, mascherine e quant’altro agli ospedali. Tra le cose, oggi WhatsApp ha deciso di dare il proprio contributo attraverso un pacchetto stickers.

Stickers “Insieme a Casa”, ecco cosa sono

WhatsApp, in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha deciso di lanciare il pacchetto di sticker Insieme a Casa, al fine di alleggerire un po’ la quarantena per tutti gli utenti che utilizzano questa app. Tra le cose che talvolta capitano utilizzando le chat come WhatsApp, esiste quella di comunicare più con gli stickers che con le parole. In questo modo, talvolta, è possibile comunicare tra di noi, senza il bisogno di usarne troppe.

Ma cosa contiene questo pacchetto? Tra le cose, contiene alcuni promemoria sull’importanza di mantenere le distanze, sull’importanza di lavarsi le mani, di rimanere a casa e in qualche modo usare al meglio il tempo a nostra disposizione, senza lasciarci scoraggiare da questa stasi o tanto meno dalla solitudine. Per tutti coloro che desiderano scaricare questo pacchetto, è disponibile su WhatsApp a partire da oggi punto il testo e tradotto in ben nove lingue: italiano, arabo, turco, spagnolo, portoghese, russo, francese, indonesiano e tedesco. Speriamo che vi tornino utili e che in questo momento in qualche modo, possano incoraggiare tutti e magari rallegrare.