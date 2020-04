Si prevedeva in passato che WhatsApp aumentasse i limiti per i partecipanti alle chiamate audio e video di gruppo, ma non si sapeva quando. Ora, possiamo affermare che l’opzione tanto attesa è stata rilasciata per la versione beta dell’applicazione. Se stai utilizzando la versione beta di WhatsApp, potrai accogliere più persone nelle tue chiamate di gruppo.

WhatsApp ha infatti deciso di raddoppiare il numero di utenti che possono partecipare a una chiamata audio e video di gruppo. WABetaInfo riporta che l’ultima versione beta di WhatsApp aumenta il limite dei partecipanti a 8, mentre l’app – in passato – accettava un massimo di 4 partecipanti.

WhatsApp si aggiorna, novità in arrivo

Per iniziare a utilizzare la nuova funzionalità, tutti i tuoi contatti devono utilizzare la stessa versione aggiornata di WhatsApp. Quindi, è necessario toccare l’opzione Nuova chiamata di gruppo nella scheda Chiamata e scegliere fino a 7 altri contatti dall’elenco che si desidera invitare in una chiamata audio o video di gruppo.

Oltre ad aumentare il numero di partecipanti che possono unirsi a gruppi di chiamate audio e video, WhatsApp ha implementato alcune altre piccole ma utili modifiche. Ad esempio, il pulsante di chiamata che si utilizza nei gruppi ora consentirà agli utenti di avviare direttamente una chiamata con i membri del gruppo se il gruppo ha 4 o meno partecipanti.

Se il gruppo ha più di 4 partecipanti, sarai in grado di scegliere i contatti che desideri aggiungere alla chiamata di gruppo. Ancora una volta, questi miglioramenti sono disponibili solo nella beta di WhatsApp per Android (v.2.2.128), ma sospettiamo che saranno presto lanciati al grande pubblico.