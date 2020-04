Milioni, se non miliardi di persone, si affidano a WhatsApp ogni giorno. Specie in questi giorni di emergenza dettati dal Coronavirus con le regole di distanziamento sociale in atto in mezzo mondo, la piattaforma di messaggistica instantanea è divenuta una piazza virtuale in cui incontrare amici, parenti o semplici conoscenti.

WhatsApp, i server della piattaforma sono a rischio tenuta

Gli utenti fanno riferimento a WhatsApp non soltanto per le semplici conversazioni, con invio di messaggi o di file multimediali. Attraverso la chat, infatti, ora è possibile anche effettuare chiamate o videochiamate con due o più persone.

La grande molte di traffico che si sta scatenando su WhatsApp sta diventando giorno dopo giorno più alta. Non è un caso se molti sviluppatori o addetti ai lavori hanno suonato un preoccupante campanello d’allarme per tenuta della piattaforma.

Mark Zuckerberg in una sua recente dichiarazione non ha rassicurato il pubblico. Il proprietario di WhatsApp ha infatti confermato la criticità che riguarda il servizio. In particolare modo, l’allarme riguarda i server della piattaforma. Come in altre circostanze, questi potrebbero non reggere. Il mancato funzionamento dei server potrebbe a sua volta dar vita ad un blackout clamoroso.

Come dicevamo, su WhatsApp in questi giorni si conta un traffico record. Nel mese di marzo sono stati superati tutti i picchi precedenti in termini di messaggi. Se annualmente il record di WhatsApp in termini di messaggi inviati veniva raggiunto al 31 Dicembre, a causa dell’emergenza Coronavirus già oggi i dati di ogni Capodanno risultano essere già ampiamente superati.