Il volantino Trony pensato appositamente per le regioni Sicilia e Calabria, pertanto valido esclusivamente in loco fino al 26 aprile, fa sognare gli utenti in quanto in grado di nascondere al proprio interno una infinità di offerte dai prezzi decisamente interessanti.

Tutti i prezzi che troverete elencati poco sotto, nonché nelle pagine ufficiali, non sono fruibili sul sito dell’azienda né in altre location sul territorio, ma potranno essere raggiunti in via esclusiva presso i punti vendita fisici. Le modalità d’acquisto sono state modificate proprio per fronteggiare la quarantena obbligatoria, di conseguenza l’utente dovrà telefonare in negozio, richiedere il prodotto ed attendere la consegna a domicilio da parte dell’addetto stesso.

Volantino Trony: tante offerte ed occasioni da non perdere

Il volantino Trony non fa rimpiangere gli amatissimi SottoCosto visti ed apprezzati in passato, riuscendo a lanciare una buonissima offerta sullo Huawei Nova 5T, un modello decisamente performante (oltre che essere bellissimo esteticamente) considerato comunque il suo prezzo finale di soli 349 euro.

Le occasioni migliori però si trovano nella fascia presente al piano inferiore, non dimentichiamo la presenza di Oppo A9 2020 alla cifra finale di 199 euro, passando anche per l’ottimo Huawei P30 Lite a 239 euro. Gli interessati ai top di gamma potranno comunque approfittare di uno a scelta tra Galaxy S10 Lite acquistabile a 679 euro, Galaxy Note 10 Lite in vendita a 629 euro o anche gli ultimi modelli della serie Samsung Galaxy S20.

Ogni altra informazione in merito al volantino Trony è raccolta nel dettaglio poco sotto.