Fortunatamente, nel 21esimo secolo, una buona parte della popolazione è a conoscenza delle truffe che si diramano nel web e per via telefonica. Ciononostante in molti siamo ancora vittime di tali frodi. Di quali stiamo parlando in particolare? Ecco la risposta. Il furto in questione avviene tramite delle chiamate da parte di falsi Call Center. Essi per effettuare l’inganno utilizzano dei software specifici che consentono di comporre un discorso automatico da inviare poi ai numeri che hanno aderito alle varie compagnie telefoniche. In questo modo i truffatori derubano la vittima dei suoi dati personali (come per esempio l’IBAN del conto bancario o il Codice di migrazione delle bollette del telefono) per giungere successivamente al loro conto oppure al loro account online.

Come avviene tutto ciò? Semplice. I malfattori si spacciano per addetti autorizzati di un reparto di assistenza tecnica di un’azienda, chiedendo in maniera “pulita” alcuni dati personali. Altre volte invece il loro obiettivo è semplicemente la privazione di denaro ai clienti, attraverso dei brevi squilli telefonici.

Truffe dei Call Center: come evitare le chiamate-truffa e quali sono i numeri

Col passare del tempo, grazie agli utenti degli operatori telefonici è stato possibile scovare diversi numeri-truffa. Tra questi, i più pericolosi iniziano con +375, +371, +381, +255, oppure con radice 088 dopo il prefisso 02.

Gli altri numeri sono:

+375 602605281;

+563 22553736;

+255 901130460;

+371 27913091;

+44 1624989922;

+370 52529259;

+371 78565072;

+44 1681048170;

+44 1693862695;

+44 1573651110;

+44 2080894439;

+44 1618377665;

+44 20 3695 3097;

+39 0280886927;

+44 1613541750;

+39 02 80887589;

+39 02 692927527;

+39 02 87367342;

+39 02 22198700;

+39 02 80887028;

+44 20 3519 9767;

+39 02 37923277;

+39 02 91976494;

+39 02 897330620;

+39 02 91976494;

+ 39 02 99252107;

+ 39 02 91974749;

+ 39 02 23153000;

+39 02 83623510;

+39 02 86891603;

+39 02 86891655;

+39 02 86891675;

+39 02 86891676;

+39 02 86891693;

+39 02 86891698;

+ 39 02 37921537;

+ 39 02 89731810;

+39 011 0897562;

+39 011 9966443;

+39 03 11100190.

Cosa occorre fare per evitare di ricevere le chiamate e gli SMS dei truffatori? Innanzitutto vi consigliamo di scaricare sullo smartphone un’apposita applicazione che ha il nome di “TrueCaller”. Ma ne esistono moltissime altrettanto utili.

Inoltre, per una questione di prevenzione, sarebbe opportuno evitare di propagare telefonicamente i propri dati personali e, se il numero che vi ha chiamati vi sembra piuttosto ambiguo, potete contattare direttamente l’assistenza clienti dell’azienda in questione per una conferma assicurata.