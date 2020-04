In questi giorni ancora dettati dalla grande emergenza Coronavirus continuano le varie iniziative di solidarietà digitale per tutti i cittadini che sono chiamati a restare nelle loro abitazioni. Tutte le compagnie telefoniche hanno previsto offerte speciali per il loro pubblico. Oggi vi mostriamo un’iniziativa molto importante pensata dal team commerciale di TIM.

TIM, sono ancora disponibili Giga illimitati a costo zero per un mese

Il provider di telefonia ha da settimane lanciato un bonus che si sta rivelando strategico per una buona parte del suo pubblico. Sino alla fine dell’emergenza – presumibilmente sin quando saranno validi i decreti sulle restrizioni di mobilità – la compagnia nazionale garantisce navigazione internet illimitata ad i suoi utenti

Questa offerta si rivolge a tutti i clienti che hanno una ricaricabile attiva o una abbonamento legato alla propria SIM card. La promozione, inoltre, è valida in maniera indifferenziata per utenti di ogni età (a differenza di quanto previsto da altri operatori come Vodafone).

Tutti i clienti che vorranno attivare i Giga illimitati dovranno collegarsi sul portale TIMparty. Accreditandosi con i propri dati sul sito, sarà necessario cliccare sulla voce relativa all’offerta di Giga Illimitati nella sezione Vantaggi TIM.

Con l’attivazione di questa offerta, le soglie di consumo della propria ricaricabile saranno messe in standby per un totale di trenta giorni. Alla fine dell’iniziativa, la promozione sarà disattivata in automatico da TIM senza costi aggiuntivi da parte dell’utente.

Gli utenti potranno inoltre navigare con le velocità 4G, 4,5G e laddove presente anche con 5G. Disponibile anche il servizio extra dell’hotspot personale.