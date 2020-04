Le norme sul distanziamento sociale ancora per qualche giorno continueranno ad essere in vigore sul territorio nazionale. A causa dell’emergenza Coronavirus, i palinsesti televisivi non contemplano più dirette di sport e calcio. Agli italiani, quindi, non resta altro che recuperare film e serie tv: su Sky, sotto questo punto di vista, gli appuntamenti non mancano.

Sky, sul nuovo decoder SkyQ i clienti hanno un nuovo servizio gratis

L’obiettivo di Sky nei confronti dei suoi attuali clienti non è soltanto quello di garantire un palinsesto sempre ricco di eventi. La pay tv satellitare, infatti, da poche settimane garantisce anche un servizio legato a Mediaset.

Tutti coloro che hanno a disposizione il decoder di nuova generazione, SkyQ hanno la possibilità di scaricare l’app Mediaset Play. L’accesso all’applicazione è del tutto gratuito: non ci saranno quindi extra sul prezzo del rinnovo mensile. L’app Mediaset Play è disponibile per tutti i clienti dalla sezione App di SkyQ.

I servizi di Mediaset Play su SkyQ sono molto vantaggiosi. Di base, gli utenti possono guardare in streaming tutti i contenuti di Canale 5, Italia 1 e Rete 4. Inoltre, quando si vuol vedere un programma che già ha avuto inizio sulle reti principali di Mediaset, è disponibile la funzione Restart.

La presenza di Mediaset Play su SkyQ sottolinea ancor di più la nuova alleanza che si è venuta a creare tra Sky e Mediaset. In questi ultimi mesi, il dialogo tra le due compagnie è aumentato. La presenza dei canali Mediaset su Sky garantisce un duplice vantaggio: la pay tv riesce in questo modo ad offrire maggiori servizi ai clienti, in casa Mediaset ci si assicura un ritorno consistente in termine di introiti pubblicitari.