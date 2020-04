Chiunque abbia uno smartphone possiede una SIM e di conseguenza anche un numero di telefono. L’equazione non fa una piega. Ma ci sono numeri e numeri per quanto riguarda le schede emesse da TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia. Nel corso degli anni è nata l’esigenza di ottenere numerazioni facili da ricordare. Oggi questi recapiti sono stati ribattezzati come SIM Top Number ed hanno la particolarità di essere particolarmente richieste. Chi ha la fortuna di avere un numero facile da ricordare riesce ad ottenere fino a 50.000 euro rivendendo la propria scheda online nel circuito delle aste.

Ultimamente la prova di tutto ciò è stata consegnata da un servizio andato in onda al celebre programma di “Le Iene“. Durante la trasmissione sono stati pubblicati i dati per la vendita dei supporti appartenenti alle famose società telefoniche. Il ricavato dell’asta è stato interamente devoluto a favore dell’Istituto Nazionale dei Tumori. Ma potremmo essere noi stessi ad avere oro per le mani. Ecco un esempio di numeri strani che possono valere parecchi Euro.

SIM con numeri ripetitivi: quasi uno scherzo ma state a vedere quanto possono valere

339 YYXXXXX, donato da TIM, è stato venduto per 2.210 euro;

33Y XXXXXXX, anche questo donato da TIM, è stato battuto alla cifra di 8.600 euro;

342 XXXXXYY, donato da Vodafone, è stato assegnato per la cifra di 1.920 €;

320 XYZYZYZ, donato da Wind, è stato venduto a un collezionista per 856 euro;

393 XY9XXY9, donato da H3G, ha raggiunto la cifra di 343 euro

I punti precedenti sono soltanto fulgidi esempi: Sostituisci alle “X” ed alle “Y” le cifre che si ripetono uguali o ciclicamente e scopri quanto può valere il tuo numero. Hai una SIM con numero “333 33 33 333″? Immagina quanti soldi puoi farci.