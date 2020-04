SIM card intestate ad utenti ignari: ecco come potete essere truffati

Ci sono alcuni aspetti in merito alle SIM card che spesso lasciano davvero di stucco. Già qualche anno fa la trasmissione Le Iene si occupò di alcune attivazioni intestate ad utenti inconsapevoli. In seguito poi anche a Striscia la Notizia è ritornata a parlare di questo fenomeno, che a quanto pare riguardava più in particolare il gestore LycaMobile.

Ciò che è accaduto riguardo a delle attivazioni di alcune SIM card intestate a persone totalmente ignaro della situazione. Dopo poco il servizio clienti appartenente proprio a LycaMobile comunicato che il tutto non è avvenuto a causa dell’operatore ma per via di alcuni rivenditori scorretti. In seguito quindi questo gestore ha inserito il limite di quattro SIM per ogni codice fiscale, proprio per tentare in ogni modo di arginare il fenomeno.

Attivazioni di SIM card a nome di utenti inconsapevoli: ecco cosa fare per evitare la truffa

Di certo una situazione del genere non è comoda per nessuno, dato che qualcuno sta utilizzando i nostri dati per aprire una nuova utenza. Come hanno consigliato già i colleghi di InvestireOggi e di MondoMobileWeb, esiste un modulo che il consumatore potrà compilare che è denominato “esercizio di diritti in materia di protezione dei dati personali” .

Questo potrà essere inviato proprio alla casella mail di LycaMobile (cs@LycaMobile). In questo modo avrete l’opportunità di verificare quanti numeri sono intestati al vostro codice fiscale. Tale modulo potrà essere inviato ad ogni operatore nel momento in cui questo non dovesse rivolgersi a voi per l’attivazione di una SIM.