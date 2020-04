E’ disponibile al download gratuito per smartphone e tablet Android, nonché per iPhone e iPad, IO, l’app dei servizi pubblici. Grazie all’app, è possibile accedere ed interagire, in modo semplice e veloce e in un unico luogo, con le Pubbliche Amministrazioni locali e nazionali. Nello specifico l’app, sviluppata dalla PagoPA S.p.A, permette di:

ricevere messaggi e comunicazioni dagli enti pubblici , locali o nazionali;

gestire e tener traccia delle scadenze verso la Pubblica Amministrazione, avendo la possibilità di aggiungere i promemoria direttamente al calendario personale, così da ricevere un notifica di avviso quando il pagamento è in scadenza;

ricevere avvisi di pagamento, con la possibilità di pagare bollettini, servizi e tributi direttamente dall'app in modo semplice e veloce, scansionando il QR Code o attraverso il messaggio ricevuto;

tenere traccia di tutti i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione, grazie allo storico delle operazioni svolte.

IO, molte funzionalità arriveranno nei prossimi mesi

Al momento, nonostante sia già disponibile per il download, l’app è ancora in fase di sviluppo e nella stessa descrizione del prodotto è stato chiarito che molte funzionalità verranno rilasciate nei prossimi mesi, invitando al contempo gli utenti a segnalare eventuali bug o sezioni che possono essere migliorate.

Per utilizzare l’app basterà registrarsi con le proprie credenziali SPID o con la Carta d’identità elettronica. Il secondo accesso potrà essere effettuato molto più facilmente inserendo il PIN scelto o tramite un’altra modalità di accesso, facendo ricorso, per esempio, al riconoscimento del volto o alla lettura dell’impronta digitale, così da contare comunque su di un’autenticazione sicura. L’app IO può essere scaricata sullo smartphone Android facendo clic qui.