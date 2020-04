Preoccuparsi della propria sicurezza in relazione agli smartphone, è una cosa più che naturale se consideriamo e questi piccoli oggetti accompagnano una grandissima percentuale delle nostre giornate. Uno dei pericoli che più si teme di correre utilizzando uno smartphone, è il numero eccessivo di radiazioni a cui rischia ogni giorno di sottoporsi. Sebbene al momento attuale non ci sia una correlazione effettiva tra smartphone e tumori, è sempre meglio evitare il più possibile le radiazioni. A questo proposito infatti, esiste in Germania l’Ufficio Federale Tedesco per la protezione da radiazioni, che si occupa appositamente di tutelare le persone dai pericoli relativi a questo. Il nome di questo ufficio è Bundesamt Fur Strahlenschutz, e successivamente ad alcuni studi, ha stilato una lista di quale sarebbero gli smartphone che secondo i loro standard emettono una quantità eccessiva di radiazioni. Vi mostriamo quindi di seguito, questa lista.

Onde elettromagnetiche, quali smartphone ne mettono troppe e quali invece, ne emettono poche

Secondo lo standard dell’Ufficio Federale Tedesco, i telefoni a seguire supererebbero di almeno il doppio lo standard da loro prestabilito, riguardante la quantità massima di radiazioni c’è un dispositivo può emettere:

Xiaomi Mi A1

Xiaomi Mi Max 3

OnePlus 6T

HTC U12 life

Xiaomi Mi Mix 3

Xperia XA2 Plus

Google Pixel 3 XL

Xiaomi Mi 9/9 SE

iPhone 7

Xperia XZ1 Compact

HTC Desire 12/12+

Xiaomi Mi 9T

Google Pixel 3

iPhone 8

Xiaomi Redmi Note 5

Zte Axon 7 mini

La lista a seguire invece, indica quali smartphone, sempre secondo i loro studi, emettono una quantità di onde elettromagnetiche particolarmente bassa:

Zte Axon Elite

Samsung Galaxy Note 8

Samsung Galaxy Note 10+

Nokia 6

Samsung Galaxy Note 10

Nokia 8

Nokia 3.2

Nokia 2

LG G7 ThinQ

Samsung Galaxy A8

Samsung Galaxy M20

Nokia 7.1

Honor 7A

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S8+

Samsung Galaxy S7 Edge

Quello che emerge osservando attentamente entrambe le liste, è che marche importanti come iPhone e Xiaomi, compaiono purtroppo nella prima lista, persino più di una volta. L’altra cosa che piacevolmente invece si nota osservando la seconda vista è che la marca Samsung, compare tra i telefoni a basse radiazioni con ben 8 modelli su 16.