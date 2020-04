L’operatore virtuale Optima Mobile ha ulteriormente prorogato le proprie offerte che riguardano la telefonia mobile, stiamo parlando di Semplice e 50 Special 50+.

Non è invece più disponibile l’offerta Giga per te Easter Edition, lanciata in occasione delle festività pasquali e valida fino lo scorso 18 aprile 2020. Scopriamo insieme le offerte attualmente attivabili.

Optima Mobile proroga le proprie offerte

Iniziamo subito con la tariffa Optima Semplice che prevede 1000 minuti verso tutti i numeri Optima Mobile, 400 minuti verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali e 3 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile al prezzo di 24.90 euro per il primo anno, ovvero 2.075 euro al mese. A partire dal tredicesimo mese si passerà ad un costo di 4.90 euro al mese.

L’offerta 50 Special + comprende invee minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 100 SMS verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile a soli 8.90 euro al mese a tempo indeterminato. Entrambe le offerte sono sottoscrivibili dai nuovi e già clienti, prevedono una velocità massima di connessione di 60 Mbps in download e 40 Mbps in upload.

Per entrambe le offerte il costo di attivazione è di 15.90 euro con il prezzo della SIM inclusa, per tutti i nuovi clienti, indipendentemente dall’operatore di provenienza, con o senza portabilità del proprio numero. In caso di extrasoglia la navigazione verrà bloccata fino al rinnovo successivo. Superati i 100 SMS il costo di ciascuno di essi è di 10 centesimi di euro. Per scoprire tutte le altre offerte o maggiori dettagli, visitate il sito ufficiale dell’operatore.