La Nintendo Switch è più difficile che mai da trovare in questo momento, poiché gli sforzi di distanza sociale per combattere la diffusione del COVID-19 hanno aumentato la domanda per il sistema di gioco impedendo al contempo la produzione. Nintendo ha riconosciuto per la prima volta la presenza di problemi a febbraio quando ha posticipato le consegne di Switch a tema Animal Crossing in Giappone. Tuttavia proprio la scorsa settimana ha dichiarato che le console verranno spedite alla fine di questo mese.

Nintendo Switch: ora è realmente difficile da trovare

Secondo le loro fonti, la società prevede di aumentare la produzione di Switch per l’anno 2020 di circa il 10 percento in più rispetto ai circa 20 milioni di console prodotte nel 2019.

Oltre al Coronavirus e la domanda di giocare a Animal Crossing: New Horizons o Ring Fit Adventure, l’altra cosa che potrebbe tenere stretta l’offerta è il mercato dei rivenditori o anche detto “bagarinaggio”. Un recente rapporto di Motherboard si concentrava sui rivenditori che utilizzavano dei bot per bloccare i sistemi disponibili non appena vengono messi in vendita.

Questi bot non funzionano in Italia. Da noi c’è la stessa situazione che ha portato gli Stati Uniti a fare una cosa diversa dal solito: costruire fai-da-te la propria Nintendo Switch. Attraverso dei pezzi di ricambio presi da Internet, le persone hanno optato per questa soluzione.