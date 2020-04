Netflix ha lanciato una nuova funzionalità che potrebbe essere una manna dal cielo per coloro che purtroppo sembrano continuare a premere pulsanti casuali sui loro telefoni. Gli utenti Android inizieranno a vedere un’opzione chiamata “Blocco schermo” nella parte inferiore dell’interfaccia dell’app, proprio accanto a Episodi, Audio e sottotitoli ed Ep. successivo, ossia i pulsanti che compaiono ogni qual volta guardiamo qualcosa su Netflix.

Netflix: il blocco schermo sembra aiutare i più sbadati

Toccando Blocco schermo, tutti gli altri pulsanti scompaiono dallo schermo. Non c’è più alcun rischio di riprodurre accidentalmente il prossimo episodio, mettere in pausa o andare casualmente avanti e indietro. Gli utenti dovranno toccare due volte lo schermo per disattivare la funzione: il primo tocco farà apparire “Sbloccare controlli?”, mentre il secondo tocco li renderà effettivamente disponibili per essere riutilizzati.

Secondo 9to5Google, si trattava di un aggiornamento lato server per Android, quindi dovrebbe essere disponibile per la maggior parte, se non per tutti, gli utenti. Tuttavia, non è del tutto chiaro se sarà disponibile anche per i dispositivi iOS.

Questa è l’ultima novità per Netflix, nei giorni scorsi ha rilasciato anche altre nuove funzionalità. La novità di maggior rilievo è quella di bloccare gli account con un PIN e rimuovere dalle possibili scelte del catalogo quelle che non adatte ai bambini. Questa nuova funzione può essere considerata un potenziamento del filtro famiglia, i genitori ora possono scegliere cosa possono o non possono vedere i loro figli.