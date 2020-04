La piattaforma di contenuti in streaming Netflix ha rilasciato solo ieri, lunedì 20 aprile 2020, le prime puntate del documentario che racconta l’ultima stagione giocata con i Chicago Bulls dal grande campione di basket Michael Jordan.

Jordan è nato a New York il 17 febbraio 1963 ed è considerato all’unanimità il più grande giocatore di basket della storia e la stagione 1997-1998, l’ultima che giocò con i Chicago Bulls lo ha trasformato in una leggenda. Scopriamo insieme i dettagli su questo documentario.

Netflix rilascia le prime puntate del documentario su Michael Jordan

Il documentario in questione si chiama The Last Dance, dove racconta l’ultima stagione nei Chicago Bulls di Jordan, nell’anno 1997-1998. Durante quest’anno aveva annunciato il suo secondo ritiro, anche se l’ultimo lo fece con la squadra dei Washington Wizars di conseguenza le immagini di repertorio di questa serie si riferiscono alle ultime partite con la divisa dei Chicago Bulls.

Questa squadra è entrata nella storia anche al di là di Jordan, perché vantava altri giocatori eccezionali come Scottie Pippen e Dennis Rodman. The Last Dance ha saputo mescolare interviste registrate di recente con immagini relative agli anni 97/98. Stiamo parlando di oltre 500 ore di riprese mai viste prima, che regalano un approfondito dietro le quinte dei delicati ingranaggi di una delle squadre di basket più forti di sempre.

Se ancora non avete avuto la possibilità di vedere le prime puntate, potete sempre farvi un’idea con il trailer ufficiale, pubblicato proprio dalla piattaforma e sottotitolato anche in italiano. Il montaggio è stato gestito dal regista Jason Hehir, forte dell’esperienza maturata dirigendo e producendo alcuni documentari sportivi, soprattutto per conto di Espn.