La Casa di Carta è giunta finalmente ad una quarta stagione riuscendo a conquistare i suoi spettatori in maniera esorbitante. Dopo aver colonizzato social network, discussioni tra amici e notizie di tutto il mondo, la produzione originale di Netflix fa parlare nuovamente di sé grazie ad alcuni indizi lasciato nel corso delle ultime puntate e alle sue future intenzioni.

Per ragioni di trama, poi, una quinta stagione è del tutto scontata: ma se ce ne fosse anche una sesta?

La Casa di Carta: ecco cosa dovranno aspettarsi gli utenti dalle prossime stagioni

Confermata ancora prima dell’uscita della quarta stagione, La Casa di Carta 5 apparirà presto sul catalogo di Netflix. Cosa succederà nel corso della nuova stagione è totalmente ignaro: sono diversi i dubbi così come le teorie.

Secondo molti, infatti, a ribaltare le carte in tavola potrebbe esser la stessa Alicia Sierra, la quale si sente intonare “Bella Ciao” nei titoli di coda della quarta stagione. La detective sollevata dall’incarico, così come accadde per Raquel, si unirà alla banda di criminali? Purtroppo non ci resta che aspettare per conoscere questa verità.

Per ciò che concerne la sesta stagione, invece, bisogna asserire un piccolo dettaglio: essa si potrebbe fare così come non si potrebbe fare. Il futuro de La Casa di Carta è racchiuso, infatti, sia nel successo dello show che nella mente di Alex Pina, showrunner del telefilm. Anche per questa risposta bisognerà attendere il prossimo anno.

La Casa di Carta è disponibile su Netflix con tutte e quattro le due stagioni.