Sono ormai passati quasi due mesi dall’inizio della quarantena e le idee per passare il tempo ancora non mancano, anzi, ultimamente stanno prendendo sempre più piede sul social network Instagram le challenge.

Si tratta di semplici giochi che aiutano gli utenti a trascorrere qualche minuti spensierato in attesa di capire quando potremo finalmente uscire di casa. Scopriamo ora la challenge dei vasetti.

Instagram: spopola la challenge dei vasetti

Nelle ultime ore sulla piattaforma è spopolata la challenge dei vasetti, vale a dire la condivisione nelle proprie storie di un’immagine con dei vasetti vuoti che rappresentano diverse opzioni. Ogni giorno ormai viene pubblicata una nuova challenge, da condividere sulla piattaforma o tra amici. Non è raro trovare la foto dei contenitori vuoti, ognuno rappresentante un’opzione da spuntare nel caso in cui fosse stata eseguita una determinata azione presente.

Per trovare la foto dei vasetti vuoti, per poi ripubblicarla sul proprio profilo, è necessario recarsi in Instagram sul profilo di “steinhate“, e tra le sue foto in evidenza è possibile salvare anche quella dei vasetti da pubblicare nella propria storia o inviare a qualche amico. Potete scegliere la challenge delle vostre più grandi paure, oppure quella del tipo di fidanzati che avete avuto o ancora quella delle figure imbarazzanti che avete fatto.

Non vi resta che andare a visitare il profilo menzionato precedentemente per iniziare a scaricare le prime tre challenge pubblicate, anche se sicuramente nelle prossime ore ne verranno pubblicate delle altre. Non ci resta che attendere per iniziare a divertirci un po’ con i nostri amici.