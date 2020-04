Anche Iliad, come altri operatori telefonici attivi in Italia, è in prima linea per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. La compagnia francese da oltre un mese ha messo a disposizione alcune promozioni di solidarietà digitale verso una fascia di clienti. Il regalo promosso dal provider può essere considerato duplice.

Iliad, ci sono due regali speciali per questi clienti

Come evidente, dato che le promozioni Giga 50 e Giga 40 garantiscono consumi quasi illimitati ai loro clienti, Iliad ha deciso di privilegiare gli abbonati che fanno riferimento alla ricaricabile Voce. Tale iniziativa mette a disposizione del pubblico chiamate senza limiti sul suolo nazionale ad un prezzo mensile di soli 4,99 euro.

Uno dei primi vantaggi destinati a coloro che hanno attiva l’iniziativa Voce è relativo alla connessione internet. Considerato che di base l’offerta di Iliad non prevede soglie per la connessione internet, per un periodo limitato gli abbonati potranno utilizzare 10 Giga per navigare in rete con la velocità 4G.

Sempre per coloro che hanno la promozione Voce vi è un ulteriore bonus per le telefonate. Sempre per un periodo limitato, i clienti potranno effettuare chiamate illimitate verso alcuni paesi dell’estero. In questo caso, agli abbonati sarà concessa la possibilità di comunicare con amici e parenti negli Stati Uniti ed in Canada. Anche per questa circostanza non ci sono extra sulla ricaricabile.

Se, inizialmente, le due offerte erano graniate sino al 3 Aprile, adesso è prevista una proroga che segue i termini degli ultimi decreti del Governo. La scadenza delle offerte, ad oggi, è prevista per il prossimo 30 Aprile.