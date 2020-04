Le nuove offerte ENEL sono visibili all’interno del sito ufficiale dove si propongono tutta una serie di nuovi vantaggi. Tra gli incentivi più in vista vi sono una serie di sconti nonché di regali Gratis che i clienti possono riscattare grazie ad una nuova iniziativa commerciale incredibile.

Per fronteggiare questo periodo di crisi sanitaria e sociale la storica compagnia elettrica decide di accorciare le distanze dal cliente dopo la pubblicazione di un estratto verificato disponibile al link precedente. In esso si citala possibilità di accedere a sei regali in ragione del nuovo slogan: «Ci sono momenti in cui tutti abbiamo bisogno di più energia». Ecco cosa c’è di nuovo.

ENEL: novità importanti per chi vuole risparmiare ottenendo agevolazioni fondamentali

Tutto parte con una dichiarazione ufficiale in cui si annuncia:

“In queste settimane tutti noi abbiamo cambiato il ritmo delle nostre vite e anche i gesti quotidiani sono diventati più complessi.

Per questo Enel Energia ti offre soluzioni concrete per renderti la vita più semplice, garantendo il servizio di luce e gas, facilitando le operazioni online e dandoti il supporto di cui hai bisogno.

Inoltre, vogliamo fare di più, grazie al nostro programma fedeltà enelpremia WOW! e a nuove soluzioni per agevolare le famiglie in questo momento difficile”.

Detto ciò i fatti dicono che sono presenti un totale di sei iniziative che alleggeriscono il carico economico per i contribuenti che utilizzano i servizi ENEL Energia. In particolare si riportano: