Nelle scorse settimane sulla piattaforma di streaming online Netflix è andata in onda la terza e tanta attesa stagione di Élite, la serie televisiva spagnola dal successo incredibile che ha riscosso. Gli spettatori hanno aspettato con ansia le nuove vicende dei personaggi, ma visto il finale di stagione ad oggi non aspettano altro di scoprire un seguito.

Élite 4 è ufficiale: ecco gli ultimi aggiornamenti riguardo le prossime puntate

Alcune dichiarazioni di personaggi principali hanno fatto intendere che il loro ruolo è terminato nella terza stagione, ma ad oggi non ci sono comunicazioni ufficiali che ne confermano le ipotesi. Ad aver dato questa impressione è il personaggio amatissimo dai fan Carla la Marchesa interpretata dall’attrice Ester Exposito e il personaggio Valerio interpretato dall’attore Jorge Lopez. Entrambi hanno dichiarato di aver imparato molto in questa serie televisiva, ma che attualmente i progetti potrebbero essere diversi.

Come già anticipato, non ci sono ancora notizie ufficiali che confermerebbero quanto dichiarato. Comunque sia, la quarta stagione di Élite è ormai ufficiale anche se le riprese non sono ancora iniziate a causa del COVID-19 e delle direttive introdotta per limitarne la diffusione. Secondo alcune voci, infatti, la serie televisiva spagnola sarebbe dovuta sbarcare sulla piattaforma di streaming online nei primi mesi dell’anno prossimo, ma a causa di questo ritardo potrebbe tardare anche il lancio ufficiale. Per quanto riguarda i personaggi, invece, molto probabilmente in questa nuova stagione saranno presenti: Samu interpretato da Itzan Escamilla, Guzman interpretato da Miguel Bernardeau, Rebecca interpretata dall’attrice Claudia Salas e Cayetana interpretata da Georgina Amorós.