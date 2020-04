Grazie al Decreto liquidità e per bocca dello stesso presidente dell’ABI Antonio Patuelli, le aziende in difficoltà avranno prestiti fino a 25 mila euro in sole 24 ore, garantiti dallo Stato. Questa notizia poggia le sue basi sul Fondo di garanzia per le Pmi, il quale consente ai contribuenti che se ne avvalgono di non preoccuparsi di trovare garanzie per restituzione del denaro.

Infatti, le banche potranno richiedere in automatico la garanzia sui finanziamenti fino a 25 mila euro direttamente allo Stato, con l’unica condizione che la cifra richiesta si conforme al 25% del fatturato annuo dell’azienda. Dunque, se l’azienda ha certificato dei ricavi per almeno 100 mila euro nel 2019 potrà beneficiare del prestito.

Aziende in difficoltà: prestito fino a 25 mila euro in 24 ore

Tuttavia le banche possono rifiutarsi di accogliere le richieste di prestito delle aziende, perché possono essere piccoli istituti che non possono esporsi a livello finanziario. Inoltre, per cifre superiori il Fondo di garanzia per le Pmi non è efficace al 100%, e dunque ci saranno tempistiche più lunghe per le opportune verifiche del caso. E se la garanzia statale scende sotto al 100%, alle aziende serve produrre una documentazione a copertura del prestito.

Per avere il prestito con la garanzia statale si può fare domanda sul sito www.fondidigaranzia.it, dove troverete un modello da compilare e inviare alla banca tramite canali certificati. Non c’è bisogno di recarsi in banca, visto che l’operazione può essere espletata interamente online, e non è richiesta l’apertura di un conto corrente presso l’istituto a cui si richiede.

Nella domanda finiranno dunque i dati dell’impresa, con la specifica che né l’azienda né il suo presidente siano oggetto di provvedimenti giudiziari in corso. Oltre al dato sull’ultimo esercizio contabile, l’azienda deve dichiarare quali siano stati i danni economici riportati a causa dell’emergenza Coronavirus.