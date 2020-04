Apple ha in programma di rilasciare una vasta gamma di prodotti entro la fine dell’anno, tra cui quattro dispositivi iPhone 12, almeno due nuovi iPad e cuffie auricolari premium. Ora, un tipster anonimo noto come L0veToDream ha condiviso alcune informazioni su ulteriori progetti.

Il tipster Jon Prosser ha rivelato ieri che Apple ha un paio di AirPod pronti per essere annunciati. Si aspetta che debuttino a maggio dopo essere stati inizialmente progettati per essere rilasciati a marzo. Non sono stati forniti ulteriori dettagli su di essi, ma il suddetto leaker anonimo ritiene che i nuovi AirPods saranno una versione più economica.

Apple è pronta a rilasciare nuovi prodotti

Se è vero, i clienti possono probabilmente aspettarsi un paio di AirPods identici alla versione 2019 ma con alcuni downgrade interni come una batteria più piccola e una qualità audio inferiore. Tuttavia, è meglio prendere queste informazioni con un pizzico di sale.

Non solo AirPods. Il leaker afferma anche che Apple sta lavorando su un piccolo altoparlante intelligente HomePod. Si prevede che Apple offrirà supporto per ulteriori servizi di streaming musicale come Spotify, YouTube Music e Pandora. Miglioramenti a Siri sono previsti anche nell’ambito di un piano di rinnovamento degli sforzi per la casa intelligente.

Inoltre, sembra che la società si soffermerà sul suo servizio di streaming di giochi, Apple Arcade. Innumerevoli rapporti affermano che una Apple TV aggiornata completa di supporto 4K e la prossima generazione A14 Bionic è in procinto di essere rilasciata entro la fine dell’anno. L0veToDream ritiene che la compagnia si concentrerà fortemente sulle sue capacità di gioco.

Per questo, potremmo vedere presto un nuovo controller di gioco personalizzato. I dettagli non sono stati annunciati, ma il leaker ritiene che un pacchetto che includa il controller di gioco, una Apple TV e un abbonamento Arcade potrebbe essere reso disponibile.