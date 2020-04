I clienti WindTre stanno in queste ore avendo a che fare con un down di Rete che impedisce loro di utilizzare la promozione attiva in modo adeguato, sperimentando disagi di diverso tipo. In molti, infatti, hanno segnalato di non riuscire a navigare in Internet con la propria Rete dati, a causa di assenza del segnale. In altri casi, l’esperienza di navigazione Online è lenta e frustrante, a causa di un segnale così debole da non permettere il caricamento veloce delle pagine Internet o l’utilizzo delle app che necessitano di una connessione Internet per poter funzionare, le chat in primis.

I disagi sono avvertiti soprattutto nelle città di Milano, Torino, Venezia, Bologna, Genova, Perugia, Roma, Napoli, Palermo e Catania, dove si è registrato il maggior numero di segnalazioni. Le cause del disagio non sono ancora note.

WindTre down in tutta Italia, come contattare il servizio clienti per ricevere assistenza

Tuttavia, se siete curiosi di scoprire cosa sta succedendo alla vostra linea telefonica e sollecitare all’intervento, potete rivolgervi al servizio clienti di WindTre, munendovi, però, di molta pazienza. A causa del boom di segnalazioni e dello stesso disservizio verificatosi nella giornata di oggi, Lunedì 20 Aprile, parlare con un operatore autorizzato potrebbe richiedere molto più tempo del dovuto.

Per poter contattare l’assistenza clienti, è necessario digitare il numero 159 e digitare poi 2, oppure 1 se si desidera ricevere assistenza su un numero telefonico diverso da quello dal quale si sta chiamando. Fatto ciò, sarà necessario premere 1 per ricevere assistenza da un consulente, nuovamente 1 per selezionare la voce offerte ed esigenze amministrative, e poi 2 per difficoltà di connessione a Internet.

In alternativa, per chi desidera ricevere assistenza sulla propria offerta attiva e sulla propria linea telefonica, può utilizzare l’app WindTre, accedere alla propria Area Clienti o contattare l’assistente virtuale Will per informazioni più specifiche.