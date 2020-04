In questa stagione primaverile gli utenti di WhatsApp avranno finalmente a loro disposizione uno degli aggiornamenti più attesi a livello mondiale. La piattaforma di messaggistica istantanea, infatti, darà il via libera alla sua Dark Mode. Con le prossime versioni stabili del servizio, quindi, sarà possibile chattare con i propri amici utilizzando lo strumento dellamodalità notturna.

WhatsApp e Facebook: potrebbe arrivare una novità poco gradita al pubblico

Sul Dark Mode non c’è nemmeno da discutere. Ancora prima del roll out tale novità già gode di ampia considerazione da parte del pubblico. Per una novità apprezzata, però ve n’è un’altra che potrebbe non esserlo.

Il legame che unisce Facebook e WhatsApp è un dato di fatto. Dopo l’acquisizione di Facebook, il social network ha aperto un ponte con la piattaforma di messaggistica. La relazione tra questi due servizi è talmente profonda, che in questi giorni si è tornato a parlare di fusione tra la stesso Facebook e WhatsApp.

Una simile rivoluzione al momento non è contemplata da nessuno, ma a breve potrebbe esserci un’ulteriore e spiazzante novità. Gli sviluppatori stanno infatti pensando di aprire le conversazioni di WhatsApp anche agli amici di Facebook. In base a tale disegno, WhatsApp andrebbe ad assumere un po’ il ruolo attuale di Messenger.

Al pubblico questa novità sembra non piacere, dato che sul web molti continuano a reclamare la necessità di un indipendenza tra le due piattaforme. Il dissenso verso questo possibile upgrade è tale che tanti già minacciano di lasciare in massa WhatsApp.