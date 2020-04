Sui social le pagine ufficiali di Vodafone sono ultimamente caratterizzate da alcuni commenti che lasciano trapelare il dissenso di una parte dei clienti. Il provider inglese ha deciso, nelle ultime settimane, di applicare una nuova rimodulazione dei costi per alcuni suoi clienti.

Vodafone, gli utenti devono fare attenzione alle vecchie SIM

Il motivo del dissenso dei clienti Vodafone nasce dalla stretta attualità. Tante persone, inaspettatamente, hanno ricevuto una richiesta di pagamento dal gestore inglese. Agli abbonati interessati da tale richiesta è previsto un pagamento con una somma minima di 5 euro.

La richiesta di pagamento di Vodafone è determinata da una modifica contrattuale che è stata da poco ufficializzata. In base a tale rimodulazione tutti gli utenti che hanno una scheda SIM senza avere tuttavia una ricaricabile attiva devono far fronte ad una spesa fissa pari a 5 euro ogni trenta giorni.

La conseguenza maggiore di tale provvedimento è per gli ex abbonati che non utilizzano una scheda SIM, ma che tuttavia ne sono ancora in possesso. Per evitare di incorrere in pagamenti non desiderati, chi ha intenzione di lasciare le fila di Vodafone ad oggi non può più decidere di rimuovere la SIM dallo smartphone. La richiesta di extra mensili si evita solo con la piena disattivazione della rete.

La disattivazione della linea va effettuata con una chiamata al call center al numero 190. A prendersi carico della richiesta di disdetta saranno gli operatori di Vodafone. Di base, dal momento della chiamata entro poche ora la scheda SIM e la rete saranno disattivate.