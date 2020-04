Trony è perfettamente in grado di attirare l’interesse dei consumatori italiani a suon di prezzi bassi e di sconti assolutamente da non perdere, peccato solamente che la corrente campagna promozionale sia attiva solo ed esclusivamente in determinati punti vendita in Italia.

Avete capito bene, il volantino inserito nell’articolo non è fruibile da ogni consumatore sul territorio, solamente i residenti nelle regioni Sicilia e Calabria potranno approfittare delle promozioni, previa valutazione della scadenza effettiva il 26 aprile 2020. I punti vendita potrebbero essere chiusi al pubblico, di conseguenza l’unica via per effettuare gli acquisti consiste nella telefonata al punto vendita, prenotazione del prodotto desiderato, nonché consegna gratuita a casa da parte dell’addetto incaricato (il metodo di pagamento accettato è bonifico bancario, carta di credito o bancomat).

ISCRIVETEVI al canale Telegram di TecnoAndroid, al suo interno troverete tante offerte Amazon esclusive e nuovi codici sconto gratis.

Volantino Trony: le offerte sono davvero molto invitanti

L’idea del volantino Trony è quella di assecondare tutte le richieste dei consumatori, a partire dalla fascia medio-bassa degli smartphone; uno dei migliori in assoluto è sicuramente lo Huawei Nova 5T, acquistabile ora con un esborso finale di 349 euro, il cliente potrà approfittare di prestazioni davvero molto interessanti. Sul gradino leggermente inferiore, invece, troviamo l’accoppiata Huawei P30 Lite disponibile a 239 euro, nonché Oppo A9 2020 al prezzo finale di 199 euro.

Guardando più in alto non possiamo che scorgere tutti i top di gamma del momento, quali sono Galaxy S10 Lite in vendita a 679 euro, passando anche per Galaxy Note 10 Lite a 629 euro, oppure Galaxy S20 a 929 euro e similari. Poco sotto potete prendere visione dell’intera campagna promozionale.