Un’operazione di cui si parla nei contratti di telefonia mobile è come cambiare intestatario nelle SIM. Potreste averne bisogno per lavoro, perché volete mantenere quella attivata per voi dai genitori o per altri motivi. Ebbene, l‘espletamento della pratica non è assolutamente difficile ma bisogna sapere come muoversi.

Oggi siamo qui per vedere come farlo con TIM, WindTre e Vodafone senza andare incontro a spese inutili e senza perdere tempo al telefono con gli operatori. In alcuni casi è un processo che si avvia e si conclude subito presso un centro del vostro gestore telefonico. In altri, cambiare intestatario della SIM necessita della compilazione di un modulo e l’invio via fax o raccomandata.

TIM, WindTre, Vodafone: come cambiare intestatario della SIM

Partendo da TIM, il cambio d’intestazione su una linea ricaricabile può essere fatto in un centro brandizzato in tempo reale, a patto però che al dealer forniate questi documenti:

SIM su cui cambiare intestatario,

carta d’identità e Codice Fiscale del nuovo intestatario,

Portarsi i documenti del vecchio intestatario per sicurezza, soprattutto se il proprietario era vostro padre.

Il cambio su una SIM in abbonamento è invece più complesso, perché coinvolge qualche autorizzazione in più per procedere. Sul sito Internet di TIM bisogna scaricare e compilare un modulo per inviarlo tramite raccomandata A/R. In questo caso sono necessari:

una fotocopia della carta d’identità e del codice fiscale del nuovo intestatario della linea,

gli stessi documenti del vecchio intestatario.

Vodafone

Nel caso delle linee ricaricabili Vodafone non bisogna far altro che associare la scheda al proprio profilo tramite l’account creato sul sito ufficiale. I maniera istantanea si diventa reali possessori della SIM, basta avere in possesso la scheda stessa.

Per chi vuole invece operare su una SIM in abbonamento, Vodafone propone una procedura molto diversa. Ad ogni modo potete scoprire che non è nulla di impossibile effettuando l’accesso all’account e cliccare sulla voce “Subentro per piani Abbonamento”.

WindTre

I clienti di Wind e Tre ora sono un tutt’uno nel nuovo brand, quindi se si cambia SIM o intestazione si passerà direttamente all’operatore unico. Ad ogni modo per la parte ricaricabile vi potete recare a un centro WindTre con tutti i documenti descritti per TIM.

Per le schede in abbonamento serve una modulistica specifica per la proposta di cessione del contratto. Dopo la compilazione del documento va spedito il tutto tramite raccomandata A/R con fotocopia della carta d’identità e del codice fiscale sia del vecchio che del nuovo intestatario della linea.

Per tutti i contratti di abbonamento si ricorda che il cambio intestatario non è possibile nel caso in cui alla linea sia associato un prodotto a rate con finanziamento.