TIM: TIMMUSIC lancia l'appuntamento #TIMMUSICLiveTalk con tanti artisti

Potete trovare davvero tutto, e inoltre l’applicazione è disponibile su tutti gli Store , anche per i clienti di qualsiasi altro operatore mobile. Tutti i clienti TIM che però hanno un’offerta dati attiva non consumano giga e possono usufruire del servizio fino all’esaurimento del bundle dati della propria offerta mobile.

Sul profilo Instagram di TIMMUSIC che trovate a questo indirizzo arriva un nuovo appuntamento settimanale con #TIMMUSICLiveTalk, interviste live ai protagonisti della scena musicale in collegamento diretto dalla propria abitazione.

In questo momento d’emergenza sanitaria, un’occasione per seguire dal salotto di casa alcuni dei personaggi più amati della scena musicale. Gli artisti racconteranno come stanno trascorrendo questi giorni e si esibiranno live con alcuni brani del loro repertorio.

Un modo per trascorrere insieme il pomeriggio, scoprendo alcune curiosità sulla vita personale e professionale degli ospiti a cui sarà anche possibile far domande, con interazioni dei fan nella diretta.

Gli artisti consiglieranno inoltre una selezione di brani musicali preferiti, del momento, che saranno raccolti in playlist esclusive “Scelti da …” ascoltabili dall’App TIMMUSIC, la piattaforma per la musica in streaming di TIM.

I #TIMMUSICLiveTalk hanno già visto come protagonisti: Leo Pari, Wrongonyou, Gaia, Raphael Gualazzi e Random. I prossimi appuntamenti previsti con le dirette live: