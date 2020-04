Tim, Iliad, Vodafone e Wind Tre a rischio down: troppi clienti collegati

I gestori telefonici Tim, Vodafone, Wind Tre e Iliad continuano ad essere segnalati dai loro clienti per i molteplici disservizi telefonici causati soprattutto da un sovraffollamento degli utenti. Rimanere a casa per molti è servito per seguire corsi online, seguire ricette culinarie, terminare o iniziare una serie televisiva, recuperare i film usciti al cinema, e via dicendo. Grazie alla connessione Internet tutto questo è possibile, anche se questa quarantena ha portato tantissimi utenti ad utilizzare maggiormente i servizi del proprio gestore telefonico.

Tim, Vodafone, Wind Tre e Iliad in sovraffollamento: il rischio down è vicino

Tantissime persone sembrano avere problemi con il proprio gestore telefonico e in questi casi è meglio segnalare ogni minimo disservizio di Tim, Vodafone, Wind Tre e Iliad tramite un tool completamente gratuito e molto facile da utilizzare, Downdetector.

Si tratta di un sito web online completamento gratuito e intuitivo con il quale è possibile scoprire in tempo reale quando il proprio gestore telefonico o altre piattaforme sono momentaneamente in down. La pagina iniziale, infatti, raggruppa innumerevoli aziende o piattaforme come Tim, Wind Tre, Vodafone, Iliad, operatori virtuali vari, Facebook, Whatsapp, Instagram, e via dicendo.

I consumatori interessati devono soltanto cliccare sul gestore telefonico d’interesse così da aprire una pagina apposita in cui è disponibile una mappa per scoprire le zone in cui sono segnalati altri disservizi. Una volta aperta la pagina d’interessa è possibile segnalare in maniera completamente gratuita il problema riscontrato. In questo modo è possibile confrontarsi con gli altri utenti e tracciare l’andamento dei servizi telefonici.