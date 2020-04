L’operatore Tim Italia ha recentemente aggiornato il proprio listino di smartphone acquistabili a rate, inserendo anche i nuovi Huawei P40 e P40 Pro. Inoltre la promozione #IoRestoConnesso prevede la possibilità di acquistare smartphone e tablet in sconto, anche a rate.

Dallo scorso 17 aprile 2020 l’operatore vi ricordo che permette di acquistare a rate anche i nuovi dispositivi Huawei recentemente presentati, ovvero P40 e P40 Pro. Scopriamo insieme tutti i prezzi.

Tim inserisce Huawei P40 e P40 Pro nella lista smartphone acquistabili a rate

Lo smartphone Huawei P40 è acquistabile da tutti gli utenti dell’operatore al costo di 20 euro al mese per 30 mesi, con un anticipo di 49 euro. Il fratello maggiore invece, il P40 Pro ha un costo di 26 euro al mese per 30 mesi con un anticipo di 69 euro. Gli stessi prezzi sono validi anche per l’acquisto tramite un finanziamento con Santander Consumer Bank, a seguito dell’accordo con Tim, nei punti vendita convenzionati.

I nuovi smartphone appena menzionati, sono stati inseriti anche nel listino dedicati ai clienti Tim Advance 4.5G e 5G, dove il P40 è presente nella fascia da 10 euro al mese per 30 mesi con 199 euro di anticipo, mentre il P40 Pro è in quella da 15 euro al mese, sempre per 30 mesi con un anticipo di 199 euro.

Solamente per i clienti con offerta Tim Advance 5G Unlimited il P40 è acquistabile a 0 euro al mese per 30 mesi con 199 euro di anticipo, invece il P40 Pro è stato inserito nella fascia da 10 euro al mese per 30 mesi con anticipo di 199 euro. Vi ricordo che i clienti con rateizzazione in scadenza, possono attivare anche le altre rateizzazioni del listino dedicate a tutti i clienti ricaricabili. Per maggiori dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.